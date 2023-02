Un plan de 100 milliards d'euros pour les infrastructures ferroviaires d'ici 2040, annonce Matignon

C'est "un investissement historique pour nos transports ! Une contribution centrale à la transition écologique. Un effort essentiel pour le réseau ferroviaire. Nous sommes à la hauteur et au rendez-vous", a aussitôt réagi le ministre des Transports, Clément Beaune, sur Twitter. Le gouvernement entend ainsi se fonder, parmi les propositions du COI, sur un scénario dit "de planification écologique", selon Matignon. Celui-ci s'éloigne du cadrage budgétaire actuel pour ajouter des investissements jugés "les plus pertinents pour faciliter le report de la route vers les transports collectifs et de la décarbonation".

Donnant la priorité à la modernisation du réseau ferré et aux transports du quotidien, le scénario veut également mettre l'accent sur la rénovation des routes et voies d'eau, mais exclut la réalisation rapide de "projets structurants très attendus par certains, (...) routiers ou autoroutiers", selon une version quasi définitive publiée par le site d'information Contexte en janvier. Il prévoit une nette augmentation des moyens dégagés par l'État, dès 2023 et jusqu'en 2042. La facture serait de 84,3 milliards d'euros sur la période 2023-27.

Le gouvernement entend lancer en mars des discussions avec les régions et les partenaires concernés - notamment dans le cadre des négociations des contrats de plan État-régions (CPER) -, afin de disposer en juin d'une planification précise des investissements d'infrastructures de transport.