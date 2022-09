SNCF, un plan pour passer l'hiver

L'une des pistes est de développer l'écoconduite des trains. Une pratique très efficace. Elle permet d'économiser 10% d'énergie sur la circulation d'un TGV et jusqu'à 30% pour celle d'un TER. "L'écoconduite adaptée à un train, c'est exactement comme avec votre voiture. Quand on est en descente, on peut utiliser son frein à moteur et arrêter d'accélérer", explique Noémie Bercoff, directrice générale adjointe d'Egis.