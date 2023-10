VIDÉO - SNCF : y aura-t-il assez de billets de train pour les vacances de Noël ?

Tenez-vous prêt. À partir de 7h, ce mercredi 4 octobre, les billets de train pour les vacances de Noël sont mis en vente. Y en aura-t-il assez ? Rien n'est moins sûr. "On va avoir des pics de demandes pour les vendredis et samedis et donc forcément, c'est là où il va y avoir le plus de difficultés à trouver de la disponibilité", explique Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect & Tech, dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article.