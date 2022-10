VIDÉO - Stationnement : à Nantes, les automobilistes bientôt facturés en fonction de leurs revenus

Au contraire, d'autres Nantais jugent cette initiative inégalitaire. "Ça devrait être pareil pour tout le monde. À partir du moment où on fait le choix d'habiter en centre-ville, il y a des contraintes", lance l'une d'entre elles. "Il n'y a pas les gens qui ont et les gens qui n'ont pas. Simplement, il faut baisser le prix pour tout le monde", martèle une autre.

Avec cette réorganisation, les remises sur un abonnement annuel, selon les revenus, vont être comprises entre 30 et 90%. Alors, la municipalité, pour compenser ce manque à gagner, va élargir les zones payantes à d'autres rues. "C'est le dernier quartier non payant avant le centre-ville. Beaucoup stationnent ici pour travailler en centre-ville. Cela va permettre de désengorger un petit peu le quartier qui était surchargé de voitures et puis, peut-être, trouver un petit peu plus de places pour nos clients", se félicite Valentin Mariette, gérant de la crémerie St-Do'.