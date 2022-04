VIDÉO - "Anarchique" : à Marseille, les habitants excédés par le stationnement sauvage

Quand on pose la question du stationnement à des Marseillais, les premiers mots qui viennent à l'esprit : "C'est anarchique" ; "Il n'y a plus aucune solution" ; "C'est la galère".

Dans la rue filmée dans le reportage en tête de cet article, l'une des voies de circulation s'est transformée en parking. Et un peu plus loin, ce sont les trottoirs qui servent de stationnements. À Marseille, il y a plus de voitures que de places et cela peut jouer des tours aux automobilistes.