Tarifs des trains régionaux : le grand bazar

En matière de train, Pierre Dumont s'y connaît. Il préside une association d'usagers du rail. Mais même pour lui, réserver un billet est devenu un casse-tête. Prenons l'exemple d'un trajet entre Caen, où il habite, et Marseille. Avant, un seul billet aurait suffit, mais plus maintenant. Depuis 2020, la ligne de TER Caen-Paris n'est plus gérée par la SNCF, mais par la région Normandie. C'est elle qui fixe les prix et les conditions de vente. Ce qui n'est pas le cas pour le trajet Paris-Marseille réalisé en TGV grâce à la SNCF. Il faut donc réserver deux billets gérés par deux organismes avec parfois deux fois plus de problèmes.