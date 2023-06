VIDÉO - Les taxis volants, c'est pour quand ?

Son rival allemand, Volocopter, est plus pragmatique. Un pilote, un passager, et neuf batteries pour une vingtaine de kilomètres d'autonomie. Pas de prix annoncé, juste l'assurance d'un accès pour le plus grand nombre. "La vision, c'est en 2030, on parle de taxis volants et d'avoir le même coût au kilomètre qu'un Uber X. L'idée, c'est de démocratiser tout ça. Très clairement, on ne vise pas une cible élitiste de VIP ou de gens qui arrivent à l'aéroport et qui ne vont aller qu'en ville. On veut vraiment se projeter sur un modèle", assure Jean-Christophe Drai, directeur général de "Volocopter France".

Le constructeur sera le premier à faire valider son appareil par l'Union européenne l'an prochain. Une avance loin de régler toutes les questions, selon cet expert. "On va pas pouvoir généraliser des vols au-dessus des populations de façon aussi intense qu'ils le promettent. Il y aura un rejet de la population, c'est certain", prophétise Gil Roy, rédacteur en chef d'"Aérobuzz".