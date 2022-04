Téléphone au volant : la mauvaise habitude des automobilistes

Les piétons sont également concernés. Alexandra a l'habitude de traverser la rue portable à la main. "On l'a tout le temps avec nous. On nous envoie un message, on regarde. C'est vrai qu'on devrait faire plus attention.", nous confie-t-elle. L'utilisation du téléphone au volant est passible d'une amende de 135 euros et du retrait de trois points sur le permis de conduire.