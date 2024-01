Bretagne : bloquée à 40 km/h sur la voie express, elle dénonce une prise de contrôle de sa Tesla

Une habitante du Morbihan a porté plainte après avoir perdu le contrôle de sa voiture de marque Tesla alors qu’elle était au volant. Le véhicule hyperconnecté peut être contrôlé à distance via une application. Et même subtilisé.

À l’ère du numérique et des fulgurants progrès technologiques, la réalité a vite fait de dépasser la fiction, voire la science-fiction. Christine Dousset, vétérinaire dans le Morbihan, peut en témoigner. Tandis qu’elle se trouvait au volant de sa Tesla sur la voie express, elle en a perdu le contrôle. Littéralement. Elle et son mari soupçonnent un proche qu’ils avaient ajouté comme "conducteur invité" sur l’application liée à ce véhicule électrique hyperconnecté. Ils ont déposé plainte.

Selon Le Télégramme, l’individu aurait sciemment changé la carte grise sur l’ordinateur de la Tesla afin de s’y enregistrer comme "conducteur principal". "Avec ce numéro-là, ni mon mari, ni moi n’étions plus considérés comme propriétaires, témoigne Christine auprès de TF1. Je ne pouvais plus accélérer, j’étais bloquée à 40 km/h, et je me suis retrouvée dans une fournaise. Je devais sans cesse appuyer sur l’écran pour baisser le chauffage et la ventilation."

Un simple smartphone permet en effet de prendre les commandes d’une Tesla, bardée de technologies dernier cri, à distance. "J’étais désespérée. Je me suis dit que je n’y arriverais jamais. Je n’étais plus sur l’application, mon mari non plus. On n’avait donc plus aucune maîtrise du véhicule. J’ai pensé que j’allais tomber en panne, m’arrêter en plein milieu et surtout provoquer un accident", poursuit-elle. Une grosse frayeur mais, heureusement, plus de peur que de mal, au final.

Le constructeur américain conseille régulièrement à ses clients d’effectuer toutes les mises à jour pour mieux se protéger du piratage, la marque créée par Elon Musk prenant soin d’améliorer sans cesse ses systèmes de sécurité. Il n’empêche : les tentatives sont nombreuses, y compris à la demande du fabricant. En mars 2023, une entreprise de cybersécurité rennaise, Synacktiv, avait, par exemple, réussi à prendre le contrôle d’une Tesla 3 en seulement deux minutes. Christine Dousset, elle, a fini par acheter une nouvelle voiture… Une Tesla. Avec, tout de même, l’espoir de ne plus jamais revivre pareille mésaventure.