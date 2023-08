VIDÉO - "C'était le sauna" : le calvaire des passagers du TGV Annecy-Paris en panne

À l'arrivée du Annecy-Paris, jeudi au milieu de la nuit, beaucoup de fatigue et un peu de colère. "Nous sommes arrivés à minuit au lieu de 19h45. C'est très choquant", déplore une voyageuse. Mais que s'est-il passé sur les voies ? "La galère. On a un train qui est tombé en panne - le nôtre - et puis on a bloqué tous les autres. On s'est retrouvés en rase campagne. On est descendus du train parce qu'il faisait très chaud, sans air conditionné. En plus de ça, il y avait des annonces contradictoires", explique un passager désabusé dans le reportage de TF1 ci-dessus.