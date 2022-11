TER : prix en hausse pour un service en baisse ?

À partir du 1er janvier en Rhône-Alpes, les trains du quotidien coûteront plus cher, entre un et deux euros d'augmentation par billet de TER. "Ce n'est pas normal puisqu'on nous incite justement à prendre le plus possible les transports en commun et là, on augmente les prix", explique une usagère. Les voyageurs occasionnels paieront 8% plus cher.