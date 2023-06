VIDÉO - On a testé la voiture que vous conduirez demain

Une fois retiré le drap blanc qui la cachait des regards, l'une des stars du salon Vivatech, qui se tient jusqu'à samedi à Paris, apparait enfin : la voiture du futur, imaginée par six géants de l'industrie française, dont Orange, Thalès et Renault. Le JT de TF1 a pu tester en exclusivité il y a quelques jours ce premier prototype qu'ils ont mis au point, le concept H1st vision.

Dès que l'on monte à bord, le volant et le tableau de bord futuriste donnent d'emblée l'impression d'être dans un cockpit d'avion. Mais surtout, ce bijou d'innovation est bourré de capteurs. Ainsi, cette voiture peut savoir où sont les autres véhicules à des kilomètres à la ronde. Résultat, si une ambulance se dirige vers vous, bien avant que vous l'ayez entendue, le bruit d'une sirène est reproduit dans l'habitacle. Ce qui permet de ne pas être surpris.