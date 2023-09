VIDÉO - "Absolument honteux" : les images effarantes de l'état de la gare routière de Paris-Bercy

"C'est pas une bonne image qu'on véhicule de la France". Au lendemain de l'annonce, jeudi par la mairie de Paris, de la fermeture de gare routière de Paris-Bercy "après les Jeux olympiques" l'été prochain, nombreux sont les voyageurs de passage dans la capitale à saluer cette décision. "On est quand même à Paris, la gare est négligée, elle est très moche, il manque beaucoup de choses et surtout plus de sécurité", explique dans le reportage de TF1 ci-dessus une touriste espagnole. "On manque de se faire écraser par des bus parfois", abonde un Français, avant d'ajouter : "c'est très bruyant".

D'autres pointent une autre nuisance : olfactive. "Ça sent mauvais", déplore une passagère, tandis qu'une seconde renchérit : "On évite de trop respirer quand on passe par là". Une dernière conclut : "C'est une horreur".