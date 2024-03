VIDÉO - Paris-Charles de Gaulle fête ses 50 ans : comment l'aéroport de Roissy est devenu un géant

L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle a été inauguré le 8 mars 1974. Il accueille aujourd'hui près de 70 millions de voyageurs chaque année, sept fois plus qu'il y a 50 ans. Pour en arriver là, il a fallu s'étendre et même absorber certaines communes des alentours.

Ils se relaient 24 heures sur 24. Les contrôleurs aériens de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle assistent tous les décollages et tous les atterrissages. Chaque jour, ils peuvent être amenés à s'occuper de 1400 avions. Sur une période de pointe, ils peuvent avoir jusqu'à 120 appareils à gérer dans l'heure. Une logistique de chaque instant, là où s'étendaient autrefois des champs à perte de vue.

L'emblème d'une France en pleine mutation

Le 8 mars 1974, Pierre Messmer, alors Premier ministre, inaugure le terminal 1. Une architecture innovante, du matériel de pointe, cette nouvelle plateforme est l'emblème d'un pays qui se transforme. Le monde entier prévoit une explosion du trafic aérien, Paris-Charles de Gaulle doit pouvoir accueillir 10 millions de passagers par an.

Cinquante ans plus tard, alors qu'il fête son demi-siècle, il en voit passer près de sept fois plus, avec 67,4 millions de voyageurs enregistrés en 2023. Un niveau qui s'approche des 76,1 millions atteints en 2019, avant la pandémie de Covid-19, quand Roissy se hissait dans le top 10 des aéroports les plus fréquentés au monde.

L'aéroport le plus vaste d'Europe

En première ligne de cette métamorphose, la commune de Roissy-en-France qui, dans les années 1970, était largement tournée vers l'agriculture. Sa terre fertile produisait alors des betteraves et des céréales. Après cinq décennies d'une évolution permanente, la petite ville du Val-d'Oise n'a plus grand-chose de rural, en témoignent les 7500 chambres d'hôtels dénombrées pour 2900 habitants.

Avec plus de 3200 hectares couverts, se répartissant sur six communes de trois départements (Roissy-en-France et Épiais-lès-Louvres dans le Val-d'Oise ; Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis ; Le Mesnil-Amelot, Mauregard et Mitry-Mory en Seine-et-Marne), l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle est aujourd'hui le plus vaste d'Europe.