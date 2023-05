Ascension, Pentecôte... Pourquoi si peu de billets de train pour les longs week-ends ?

La SNCF affirme qu’elle ne peut pas programmer plus de trains, alors pourquoi ? "Il aurait fallu anticiper davantage la reprise du trafic post-Covid. Aujourd’hui, créer des trains ça prend plusieurs années donc il faut les fabriquer. Or, il y a une pénurie de matériel ferroviaire en Europe", selon Matthieu Marquenet, directeur général de Kombo.

Autre raison : l’Ascension et la Pentecôte sont des occasions d'effectuer de gros travaux. Ainsi, 1600 chantiers d’aiguillage ou d’entretien sont prévus cette année 2023, et certains se dérouleront ce week-end. "La SNCF essaie de ne pas pénaliser tous les voyageurs qui prennent le train pour des raisons professionnelles. Et historiquement, SNCF Réseau considérait que ces ponts avaient moins de conséquences néfastes pour les voyageurs. Il se trouve que ce n'est plus trop le cas aujourd'hui", développe Gilles Dansart, spécialiste du transport ferroviaire, directeur de Mobilettre.