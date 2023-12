VIDÉO - Comment convertir sa voiture diesel au GPL ?

Avec l'instauration des zones à faibles émissions (ZFE) dans les plus grandes agglomérations, 18 millions de véhicules diesel ne pourront bientôt plus circuler en ville. Une PME française a peut-être trouvé la parade : convertir votre voiture au GPL. Prix, installation du kit, véhicules concernés... TF1 fait le point.

Alizée prend tous les jours sa vieille voiture diesel pour aller travailler, un véhicule très polluant. "Le passage à l'électrique, pour moi, ce n'est pas envisageable, parce que je n'ai pas le budget", lance-t-elle. Bonne nouvelle, elle va pouvoir convertir son véhicule diesel en véhicule au gaz, appelé GPL. Cela à l'aide d'une simple intervention du garagiste, dont le coût total s'élève à 3000 €. "C'est intéressant économiquement parce que le GPL, c'est 90 centimes le litre, alors que le gazole, c'est plutôt 2 euros, ça permet vraiment d'amortir le coût", se réjouit Alizée.

Pour une petite citadine de 2006, à raison de 10000 km sur un an, l'économie en carburant réalisée est de 431 euros, par rapport au véhicule diesel classique. De quoi amortir l'installation du kit en sept ans.

Comment fonctionne la conversion ? Il suffit simplement d'installer un deuxième réservoir et de le connecter au moteur. "Vous avez un réservoir de gaz et l'autre de gazole, les deux systèmes coexistent", explique Eddy Sinayen, gagagiste à Brie-Comté-Robert (Seine-et-Marne). Et permettent au véhicule de rouler à 40% au diesel, et 60% au gaz.

En France, 22 millions de véhicules diesel sont en circulation. Tous pourraient bénéficier de cette innovation. "Il y a beaucoup de demande, par rapport au prix du carburant, et aussi de la vignette Crit'air 1". Avec cette nouveauté, même les voitures les plus polluantes, de catégorie 4, pourraient circuler facilement dans les zones à faible émission (ZFE).

"C'est une solution universelle, qui est compatible avec tous les véhicules et toutes les marques, quelle que soit la date de fabrication", détaille Iphigénie Ngounou, PDG de Retrogaz. Même les véhicules utilitaires et agricoles pourraient être équipés d'un tel système. Une bonne nouvelle pour ces engins particulièrement polluants.