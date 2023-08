VIDÉO - Pourquoi les véhicules diesel attirent toujours les Français malgré la mise en place des ZFE

En cause d'abord, le prix : le litre de gazole est actuellement moins cher que celui du litre d'essence. Dans une station-service où les journalistes du 20H de TF1 se sont rendus mardi 1er août, le gazole affichait 10 centimes de moins que l'essence (1,75 euro contre 1,85 euro). Un automobiliste rencontré dans le reportage visible en tête de cet article, a justement choisi de troquer son véhicule essence contre un modèle diesel. Damien a ainsi acheté 30.000 euros un véhicule familial avec 70.000 km au compteur. "C'est un prix, certes, mais on a un bon moteur aussi. Et puis on fait plus de kilomètres", confie le jeune homme, pour qui "les véhicules diesel sont faits pour durer plus longtemps".