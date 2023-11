180.000 trajets non payés : les couacs du premier péage en "flux libre" de France

Fini les barrières à péage et les arrêts. Pour les automobilistes, l'autoroute A79, qui relie Montmarault (Allier) à Digoin (Saône-et-Loire), a tout pour plaire. "C'est un avantage pour fluidifier le trafic", acquiesce ainsi un conducteur face à la caméra de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Mais pour ceux qui découvrent ce tronçon, c'est une tout autre histoire. C'est le cas d'automobilistes venus de Lyon. Pour eux, ce péage devenu invisible, et appelé "péage en flux libre", est plutôt déroutant. "Comment on fait ? On n'a pas d'infos", déplore l'un d'eux.