VIDÉO - Autoroutes : comment l'intelligence artificielle fait "sauter les bouchons"

Avec les informations accumulées depuis plus de dix ans, il est possible d’anticiper. Par exemple, si vous vous rendez au Mans depuis Saint-Arnoult ce 14 juillet, évitez de prendre la route entre dix heures et midi, ce sera le moment le plus chargé. Mieux vaut partir le matin entre cinq heures et neuf heures, afin d’échapper aux embouteillages.