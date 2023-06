VIDÉO - Électrique, hydrogène... Comment le secteur aéronautique imagine l'avion vert

L’entreprise revendique un intérêt pour plusieurs centaines d'exemplaires de la part de compagnies préoccupées par leur image de pollueurs et pressées d’ouvrir de nouvelles liaisons de proximité.

Pour les vols courts ou moyens courriers, les batteries restent un casse-tête à cause de leur poids. Un A320 devrait renoncer à la moitié de ses passagers. Et même avec des batteries trente fois plus puissantes qu'aujourd'hui, il volerait cinq fois moins loin. Pendant des années il faudra donc encore des avions à moteur thermique, mais avec une consommation réduite de 20 à 30%. Retrouvez les détails de ces innovations dans la vidéo en tête de cet article.