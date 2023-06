VIDÉO - Billets de train : pourquoi sont-ils si chers ?

Comment expliquer de telles augmentations ? Il y a l'inflation, mais ce n’est pas tout, la SNCF serait victime de son succès. "En fait, on a plus de demandes parce que plus de personnes veulent prendre le train puisque l'essence est très chère. Et on n'a pas forcément assez de trains en France. Du coup, mécaniquement, les prix augmentent", explique Alice Rayon, directrice marketing chez Kombo.

En clair, moins il reste de billets à vendre, plus leurs tarifs sont élevés. À tel point que parfois prendre l'avion est aujourd'hui plus économique. Un aller-retour Paris-Montpellier la semaine du 10 juillet coûte en train 187 euros. Tandis qu'en avion, c'est 141 euros, soit 46 euros de différence. Mais si l'avion est moins cher, il est en revanche bien plus polluant.