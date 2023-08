VIDÉO - Bon plan voiture : mettre les mains dans le cambouis pour payer moins cher

On appelle cela le Garage en libre-service, une pratique qui permet de réduire fortement la facture d'entretien de son véhicule. Pendant que François change son huile, le garagiste peut s'occuper de quatre véhicules et louer une partie inutilisée de son atelier à son client.

Une initiative bienvenue, alors que le prix des réparations automobiles a fortement augmenté cette année 2023, de plus de 11 %. "Beaucoup de personnes ont perdu confiance dans les garages, ils ont l'impression de faire un peu avoir, là, ils mettent les mains à la pâte et se rendent compte des difficultés qu'on peut avoir et du coût réel qu'on a sur un véhicule" explique, dans la vidéo du 20 h de TF1 en tête de cet article, Charles Gauthier, gérant du garage en libre-service "Selfauto28".