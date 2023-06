VIDÉO - "C'est vraiment très agréable" : ces facteurs ont testé le tout premier pneu sans air

Le pneu a été développé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), dans les usines Michelin. Testé dans toutes les situations et par tous les temps, ce pneu va désormais parcourir les routes de France, de boîtes aux lettres en bureaux de postes. "Pendant deux ans, on va l'essayer en grandeur nature en usage professionnel avec 40 véhicules qui vont être équipés", détaille Philippe Dorge, directeur général adjoint aux services courrier et colis de La Poste.

Ce pneu est aussi plus écologique, car il dure plus longtemps qu'un pneu gonflé avec de l'air. Pour l'instant, on ne connaît pas le prix de vente de cette innovation. Elle pourrait être commercialisée bientôt, mais pas avant 2030. Alors, avant de rouler sans air, il va falloir être patient.