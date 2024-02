VIDÉO - Carburants : pourquoi certaines stations de Bretagne sont à sec

En Bretagne, près d'une station-service sur cinq manque d'au moins un carburant. À certaines pompes, les automobilistes sont rationnés. En cause, les blocages opérés par des entreprises du BTP.

Ce mardi 13 février au matin, dans le Finistère, plus d'une trentaine de stations sont à sec. D'autres doivent limiter les quantités, comme à Plouguin, où les journalistes de TF1 se sont rendus. "Impossible de trouver du gazole hier soir et ce matin c'était un peu la panique", confirme un automobiliste. Une autre ajoute : "Je suis presque à sec (...) mais je comprends le blocage donc ça ne me dérange pas."

Certains automobilistes, eux, réorganisent leur journée. "Au lieu d'aller le matin faire mes courses et l'après-midi chercher un bouquet de fleurs, je vais faire les deux en même temps", explique ainsi une femme, dans le reportage visible en tête de cet article.

Dans une petite station de campagne où nous avons filmé, il y a deux fois plus de monde que d'habitude. Delphine Le Guen, la gérante, doit composer avec cette affluence et attendre des livraisons de carburants plus espacées. "On a des discours affolés de gens qui nous appellent. (...) Certains se servent par précaution, et c'est ça qui crée la pénurie", développe-t-elle.

La hausse représente 6 centimes par litre de GNR

Une pénurie également provoquée par les blocages du dépôt pétrolier de Lorient, puis de Brest. Les artisans des travaux publics réclament une exonération de la nouvelle hausse de taxe sur leur carburant spécifique, le GNR (gazole non routier). Une suppression qui vient d'être obtenue par les agriculteurs. "C'est un peu l'annonce de Monsieur Attal qui a mis le feu aux poudres. Pourquoi les agriculteurs et pas le BTP ? On voit pas pourquoi pour un et pas pour l'autre. Il faut savoir que cette sur-fiscalité gazole, ça un aussi un impact sur nos entreprises", fait valoir Stéphane Jezequel, chef d'entreprise et président du CNATP 29 (Chambre Nationale des Artisans des Travaux Publics et du Paysage).

La hausse représente 6 centimes par litre de GNR. "Ça représente, pour mon entreprise avec trois salariés, une hausse d'un peu moins de 4000 euros par an. Avec toutes les hausses qu'on a déjà - matériaux, charges sociales -, ça continue à plomber nos entreprises", déplore un petit patron, Julien Canblan.

Lundi soir, le ministère de l’Économie a proposé de rembourser la surtaxe du GNR, mais seulement pour les entreprises de moins de quinze salariés. Une mesure insuffisante pour ces manifestants.