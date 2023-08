VIDÉO - Carburants, péages, aires d'autoroutes... La route des vacances de plus en plus chère

Enfin, les vacances tant attendues arrivent. La pluie ne sapera pas notre moral, mais les prix le feront dès les premières minutes du trajet. Pour rallier Bordeaux à Paris en autoroute, il faudra débourser 59,10 euros de péage, 1,90 euro de plus que l'an dernier. Sur l'ensemble du réseau autoroutier, il faut compter près de 5% de plus au péage en un an. À se demander s'il ne vaut pas mieux parfois prendre la route nationale.