VIDÉO - Carburants : tous les supermarchés peuvent-ils vendre à prix coûtant ?

Grâce à l'opération "prix coûtant", un distributeur attire aujourd'hui de nouveaux clients. Notre équipe avait filmé les prix du carburant hier, le 28 septembre, dans une station. Ce vendredi matin, au même endroit, l'essence est six centimes moins cher, et dix centimes de moins pour le gazole, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Deux enseignes ont décidé de pratiquer la vente à prix coûtant tous les jours, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Carrefour et Leclerc ne réaliseront plus aucune marge sur la vente de carburant. Une opération qui pourrait leur faire perdre cinq millions d'euros chaque mois, mais qu'elles espèrent récupérer sur les achats en magasin.