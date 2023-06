VIDÉO - Ceinture de sécurité obligatoire : 50 ans après, le grand relâchement ?

En 2022, un enfant sur quatre tué sur la route ne portait pas de ceinture, malgré l'obligation. Elle est d'autant plus indispensable sur des corps plus petits et plus souples qui nécessitent d'être attachés dans un siège équipé d'un harnais et non pas d'une seule ceinture. À la veille des vacances d'été, la Sécurité Routière lance une campagne pour rappeler ce geste obligatoire depuis un demi-siècle. À l'époque, le "petit clic" avait permis, en quelques mois, de réduire d'un tiers le nombre de tués sur la route.