VIDÉO - Chassé-croisé des vacances : une journée sur la Nationale 7

Ce samedi 5 août marque le début du grand chassé-croisé des vacances d'été. Dès la fin de la matinée, la Nationale 7 est prise d'assaut avec, par endroits, des bouchons et une circulation au ralenti. L'autoroute est de son côté noire de monde avec des dizaines de kilomètres de bouchons. Christophe, Stéphanie et leur fille viennent d'en sortir pour continuer leur trajet sur la N7 puisqu'ils n'avançaient plus. "C'était fortement encombré, donc aucun intérêt de poursuivre le chemin". La famille est partie de Beauvais (Oise) pour rejoindre le Var.