VIDÉO - Comment la SNCF répare ses trains Intercités pour limiter les retards

Pour limiter les incidents sur certaines lignes vieillissantes des trains Intercités, la SNCF remet en service d'anciennes locomotives révisées, voire réparées. Exceptionnellement, elle a ouvert les portes d'un de ses technicentres. Le JT de TF1 vous y emmène.

Ce sont les plus anciennes locomotives du pays. Elles tractent les trains de nuit et les Intercités, et sont très souvent en réparation après des chocs avec des sangliers, à cause desquels "une locomotive peut rester immobilisée deux, trois jours", explique Christophe Guitton, directeur du technicentre SNCF situé à Villeneuve-Saint-George (Val-de-Marne), dans le reportage visible en tête de cet article.

En ce moment, c'est l’hécatombe : il survient presque un choc par jour en moyenne. Et quand ce ne sont pas les animaux, c'est l'électronique qui s'en mêle. Souvenez-vous, mi-janvier, un train entre Paris et Clermont-Ferrand avait subi 11 heures de retard à cause d'une locomotive soudainement en panne. "On est restés 3 heures dans le froid, sans lumière", racontait alors une passagère.

À l'époque, il s'agissait d'un problème avec le pantographe, l'appareil qui connecte le train aux câbles électriques. C'est le pire qui puisse arriver. Pour réagir plus vite, la SNCF assure consacrer cette année plus de moyens pour ses vieilles locomotives, qui peuvent parfois nécessiter plusieurs semaines pour être remises d'aplomb.

Il faudra attendre 2027 pour que ces trains soient tous remplacés par de nouveaux, flambant neufs, sur les lignes Paris-Toulouse et Paris-Clermont. Ces vieilles locomotives continueront malgré tout leur vie, pour les trains de nuit notamment.