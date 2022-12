VIDÉO - Comment les pistes cyclables gagnent (aussi) la campagne

Dans cette communauté de douze communes au nord de Nantes, il existe déjà 30 km de pistes cyclables. Et d'ici à cinq ans, il devrait y en avoir trois fois plus. L'objectif est de relier les communes entre elles et d'assurer la liaison jusqu'à Nantes, où travaillent la plupart des habitants.

Laurent, lui, n'a pas attendu l'arrivée des pistes cyclables. Pour aller travailler, il prend son vélo depuis trois ans, quelle que soit la saison ou la météo. Cela lui permet de faire des économies, et même de gagner du temps. "En voiture, je mettrais plus de temps, parce qu'il y a les embouteillages du matin", nous explique-t-il en nous faisant découvrir son itinéraire. "Ensuite, il faut que je gare ma voiture au boulot, et il n'y a pas de parking", souligne-t-il.