VIDÉO - Contrôle technique pour les deux roues : de nouvelles obligations pour les propriétaires

Le contrôle technique des deux-roues sera simplifié : il y aura quatre fois moins de points à vérifier que sur les voitures. Les trois priorités sont la sécurité, la réduction des émissions polluantes et les nuisances sonores. La mesure ne fait pas l’unanimité. "Je le ferai si c’est pour la sécurité", affirme un conducteur de moto interrogé par TF1. "Je suis complètement contre. J’entretiens moi-même ma moto et il n’y a pas plus sûr que quand on le fait soi-même", estime un autre.