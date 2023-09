VIDÉO - Covoiturage, écobonus... Quand rouler moins fait gagner de l'argent (et du temps)

Le covoiturage, ça vous parle ? Les incitations à moins utiliser la voiture sont de plus en plus nombreuses. Par exemple, chaque matin à la sortie d’Arras (Pas-de-Calais) sur un parking dédié au covoiturage, il y a de plus en plus de monde. "On se donne rendez-vous ici, ça permet de faire des économies de carburant pour aller travailler ensemble", témoigne un automobiliste.