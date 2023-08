VIDÉO - De Paris à Bordeaux : dans l'autocar des vacances

Pour avoir le plaisir de déguster les fameux cannelés de Bordeaux, il nous aura fallu pas mal de patience. Tout commence le matin du samedi 5 août, à Paris. À la gare routière à 8h30, comme tous les voyageurs présents, nous avions choisi de prendre la route des vacances en bus. 7h30 de route en perspective pour rejoindre la capitale girondine, dans un bus qui poursuivra jusqu'à Saint-Sébastien, en Espagne.

Caroline, étudiante, s'arrêtera également Bordeaux. "Il était hors de question de prendre l'avion pour une si courte distance pour des raisons écologiques, et le train était vraiment beaucoup plus cher, même si je m'y suis prise en avance".