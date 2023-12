VIDÉO - "Dégoûtés" et "dépités", les passagers privés d'Eurostar contraints de prendre leur mal en patience

37.000 passagers de l'Eurostar se sont retrouvés bloqués à Paris ou à Londres ce samedi après-midi, avec la suppression de 41 trains entre le Royaume-Uni et la France. La raison ? L'inondation d'un tunnel au sud-est de l'Angleterre. À la gare du Nord comme à St-Pancras, beaucoup de passagers rencontrés par le 20H de TF1 sont à cran, à quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Des deux côtés de la Manche, ce sont les mêmes scènes d'une foule désemparée. Dans la gare St-Pancras à Londres, comme à Paris, à la gare du Nord, les voyageurs reliant le Royaume-Uni à la France via l'Eurostar ont été pris de court par l'annulation de tous les trains ce samedi. Au total, 37.000 passagers sont restés à quai aujourd'hui à cause d'une inondation dans un tunnel en Angleterre, vers 15h30. L'ensemble du trafic est alors interrompu. Un incident qui s'est produit au pire moment, à la veille des festivités du Nouvel An.

"Je suis dévastée, je vais pleurer"

"Dégoûtés", "dépités", "impossible de trouver une solution de rechange" : forcément, à Paris, les passagers touchés s'agacent du statu quo de la situation. "Ils ont supprimé tous les trains un par un", raconte ainsi une femme anglaise, irritée de ne pas pouvoir arriver à Londres en temps et en heure. C'est à Ebbsfleet, à l'est de Londres, qu'un double tunnel ferroviaire a été submergé par des trombes d'eau dues aux violentes intempéries qui ont secoué le Royaume-Uni ces derniers jours.

Les voies ferrées du passage ont été totalement noyées, paralysant une bonne partie des liaisons ferroviaires du sud-est de l'Angleterre. "Nous nous efforçons de remédier aux inondations dans les tunnels", a indiqué dans la journée la Southeastern Railway, la société de chemins de fer en charge de la gestion de cette partie du réseau britannique. Dans la gare londonienne de St-Pancras, après avoir cru à une reprise des départs en fin de journée, l'annonce faite au micro est sans appel : il n'y en aura pas. "Je suis dévastée, je vais pleurer", lâche une passagère dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.

Le compte à rebours pour ne pas rater le réveillon

Au total, 41 trains ont été annulés ce samedi. À leur bord, des Britanniques et des touristes venus du monde entier devaient initialement y circuler. Mais aussi des Français, qui espéraient passer le réveillon du Nouvel an en famille. "Il faut trouver un autre moyen de rentrer, expose une passagère française à Londres devant notre caméra. Il n'y a pas de trains, il n'y a pas d'avion non plus." Autre option envisageable pour s'extraire des halls de gare : prendre un ferry dimanche, afin d'espérer gagner à temps son lieu de réveillon.

À Paris, certains regrettent surtout de devoir rater des vacances prévues outre-Manche. Pour certains, le séjour était non remboursable. "On avait prévu une croisière sur la Tamise et d'aller en haut du London Eye, tout ce qu'on avait réservé équivalent autour de 1000 euros, en plus de nos billets d'Eurostar", déplore un autre voyageur. Juste avant Noël, une grève surprise avait déjà interrompu l'Eurostar, impliquant la suppression de 30 trains le 21 décembre. Pour le moment, la compagnie ferroviaire n'a pas encore indiqué si les trains circuleraient dimanche.