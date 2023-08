VIDÉO - Moins chers que le train : le succès des cars pour les départs en vacances

Les autocars défilent ce samedi matin de chassé-croisé. À la gare routière de Paris-Bercy, un départ a lieu toutes les cinq minutes. Marseille, Strasbourg, Munich, Amsterdam : il est à peine six heures et les allées et venues n’arrêtent pas. La situation est difficile à gérer pour les agents d’escale.

"C'est un peu la course, mais ça va on arrive à faire du mieux qu'on peut", indique Célia Rousseau, agent d'escale Flixbus, rencontrée par les équipes de TF1 comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. La compagnie de transport Flixbus est au maximum de sa capacité. Au total, 330 véhicules circuleront toute la journée. En moyenne, les cars sont remplis à 80%.

Comment expliquer un tel engouement ? Les voyageurs optent surtout pour les autocars pour leur tarif moins cher et leur confort. "En général, je prends le TGV ou Ouigo, mais c'était cher", explique une voyageuse. "On a payé 40 euros, et que le train c'est minimum 70 euros", indique un autre.