VIDÉO - Départs en vacances : comment éviter le coût (en hausse) de la panne

Une hausse justifiée pour le professionnel. "Ce n'est pas moi qui fais les tarifs, mais oui, ça les vaut", estime Quentin, qui a vu lui-même ses frais augmenter, à commencer par ceux du carburant. Les touristes qu'il vient de prendre en charge ne sont pas choquées non plus par le prix. "Ce n'est pas excessif pour le service fourni", estime l'une d'elles, "de toute façon quand on part en vacances, on vérifie si on a une assurance".

La leur prend tout en charge, mais dans le cas contraire, elles auraient dû payer remorquage et réparation entièrement de leur poche. Appeler son assureur avant de partir pour un long voyage n'est pas une mauvaise idée, pour vérifier que l'on est couvert spécifiquement pour une intervention sur autoroute.