VIDÉO - Départs en vacances : les dépanneurs, anges gardiens des naufragés de la route

Une rapidité d'intervention indispensable puisque, du fait de la vitesse, l'espérance de vie d'un piéton en bord d'autoroute ne se compte qu'en dizaines de minutes. "Il faut pouvoir mettre rapidement les gens en sécurité, c'est assez dangereux. Dès que ça sonne, on saute dans le camion et on part direct", explique Yohann Ruffin, dépanneur lui aussi, face à la caméra 20H de TF1. "Il faut avoir les yeux partout, même si le camion est imposant", explique Dominique Chauvin, directeur de l'entreprise et amené à intervenir sur le terrain.

Une fois sur place, les dépanneurs sont aussi obligés de réaliser leur intervention en un temps record. Les accidents de personnels en intervention sur les autoroutes étant assez fréquents. Par exemple, en 2022, un total de 169 accidents (dont 13 corporels) ont été recensés par l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA). Soit un accident tous les deux jours environ.