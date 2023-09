VIDÉO - Éboulement en Savoie : les images d'une opération inédite de largage d'eau, pour sécuriser l'A43

Une opération à haut risque, et scrutée de près. À chaque passage de l'hélicoptère, c'est une immense poche contenant quatre mètres cubes d’eau, suspendue par un filet à l'appareil, qui est renversée sur un flanc de montagne des Alpes savoyardes. En contrebas, les pierres se détachent et dévalent la pente, sous l’œil d’experts qui surveillent cette falaise si instable et menaçante. "On est assez satisfait : quelques petits blocs sont partis, ce qui nous a permis de lessiver la paroi et donc probablement de gagner un peu de temps sur la suite des travaux", se réjouit dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article Christine Fons, chef de projet chez SNCF Réseau, la branche de la société ferroviaire en charge de ces opérations.

Cette purge par hélicoptère est une première en France. Un défi technique pour parvenir à sécuriser à nouveau la vallée de la Maurienne, paralysée depuis mois, à la suite d'un éboulement spectaculaire. Le 27 août dernier, une avalanche de pierres avait projeté un épais nuage de poussières sur les voies de circulations à Saint-André. Au total, ce sont quelque 10.000 m³ de blocs rocheux qui se sont détachés de la paroi de la montagne, après un épisode caniculaire suivi de fortes pluies.