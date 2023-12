VIDÉO - Eurostar : reprise inespérée du trafic, à quelques heures du réveillon

Après plus de 24 heures d'interruption, le trafic de l'Eurostar a pu reprendre ce dimanche matin. Le réseau avait été totalement coupé hier à cause de l'inondation de deux voies côté anglais. 30.000 passagers avaient été laissés à quai, à la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre.

À 8h12 précises, le premier Eurostar quitte enfin la gare du Nord avec, à son bord, des voyageurs soulagés, comme on le voit dans le reportage du 13H ci-dessus. La veille, l'interruption totale du trafic avait laissé plus de 30 000 passagers bloqués en gare, à Paris comme à Londres. Une mère de famille a quand même réussi à échanger ses billets in extremis, ainsi qu'elle le raconte au micro de TF1. Elle a pu échanger ses billets, mais d'autres ont dû carrément les racheter.

Circulation au ralenti

C'est un soulagement pour tous ceux qui devaient partir ce matin. Suite à l'inondation d'un double tunnel au sud de Londres, à l'origine de fortes précipitations qui se poursuivent, l'opérateur ferroviaire britannique maintient ses opérations de pompage. Sur cette portion, les trains circulent enfin, mais au ralenti.

Impossible, pour autant, d'ajouter des trains supplémentaires. Certains voyageurs devront donc attendre plusieurs jours pour partir, faute de place disponible. À la gare St-Pancras de Londres, ils étaient nombreux ce matin à tenter d'obtenir un billet. Tous les passagers peuvent se faire rembourser, ou échanger gratuitement leurs billets. Ce matin, la compagnie Eurostar annonce même la prise en charge d'une nuit d'hôtel pour les voyageurs bloqués hier soir à Londres ou à Paris.