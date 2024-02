EXCLUSIF - Une voiture mythique passe à l'électrique : découvrez le prototype de la nouvelle Renault 5

Renault relance sa mythique voiture, la R5, en version électrique. Son développement constitue un enjeu de taille pour le constructeur français, qui mise beaucoup dessus. Le 20H de TF1 a pu filmer en exclusivité le prototype de ce nouveau modèle.

Quand Luca de Meo est devenu patron de Renault, il y a quatre ans, voilà ce qu'il a découvert parmi les projets abandonnés de l'entreprise : l'idée d'un nouveau modèle R5. Le 20H de TF1 vous propose de découvrir en exclusivité le prototype de cette voiture inédite. Très vite, le PDG décide de faire construire cette nouvelle R5. Depuis son bureau situé dans le bâtiment des anciennes usines historiques de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), il supervise le projet le plus important dans la relance du constructeur français.

Un modèle au design semblable à l'original

Fabriquer en France une petite voiture électrique à 25.000 euros, personne d'autre ne le fait. "On est en train de parler d'un projet qui, selon nos estimations, amène 20 milliards d'euros d'investissements directs et indirects dans le nord de la France, souligne le chef d'entreprise. Cette voiture-là est l'une de celles qui vont démocratiser l'électrique en Europe, c'est sûr !" 8,5 millions de R5 se sont vendues entre 1972 et 1993.

Pour renouveler ce succès, les designers n'ont pas eu carte blanche : la nouvelle voiture doit ressembler à l'ancienne. "On voit que le capot était très horizontal, décrypte Nicolas Jardin, l'un d'entre eux. Elle avait un regard très frontal, avec un haillon, typique des Renault de l'époque. C'est vraiment des éléments qu'on a cherché à reconduire et retraduire de manière moderne." Problème : l'ancienne R5 avait une forme très carrée, donc pas du tout aérodynamique. Les ingénieurs de Renault ont donc tâché de concilier ce design ancien et l'amélioration de ce paramètre.

1500 embauches prévues dans le Nord

L'autonomie de la nouvelle R5 est en effet primordiale dans le projet. Le 20H a pu filmer des images en exclusivité, à l'intérieur de l'usine où est fabriqué ce modèle, à Douai (Nord). Renault se livre ici à une véritable chasse aux coûts. La priorité ? La batterie, qui constitue un tiers du prix total de la voiture. Pour une même autonomie d'environ 400 kilomètres, celle de la R5 est plus simple que celle de la Mégane, sortie il y a deux ans. "On est parvenus à diviser le temps d'assemblage par deux", se réjouit Pierre-Emmanuel Andrieux, le directeur du site. De quoi faire faire des économies à l'entreprise, mais aussi aux clients

Ici, la firme souhaite fabriquer une R5 en moins de dix heures et se rapprocher des cadences réalisées par le géant américain Tesla. Pour ça, le nombre de pièces et de sous-traitants a été revu à la baisse. "80% de nos fournisseurs sont implantés autour de nous, dans une zone entourant à 300 kilomètres l'usine", indique Neyla Carrero, ingénieure dans l'usine de Douai. Avec le développement de la R5, Renault prévoit d'embaucher 750 personnes sur ce site et 700 autres dans la nouvelle usine de batteries, en train de sortir de terre, juste à côté.

Il s'agit donc d'un enjeu de réindustrialisation énorme pour cette petite voiture électrique, dont certains modèles d'essai, encore camouflés, roulent déjà à l'ouest de Paris. Impossible de la filmer entièrement, la nouvelle R5 sera présentée lundi, au salon de l'Automobile de Genève (Suisse).