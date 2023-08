VIDÉO - Feux "récompense", lignes blanches entremêlées... Ces communes qui innovent sur la sécurité routière

Si vous circulez dans le bourg de Bauné (Maine-et-Loire), vous risquez de remarquer sur votre route, au détour d'une rue, un curieux enchevêtrement de lignes blanches courbées qui se croisent et surprennent les automobilistes depuis le 19 juillet dernier et les font ralentir, perturbés par ce trouble visuel. Ce qui est bel et bien le but précis de cette initiative peu commune, comme le souligne Grégoire Jauneault, adjoint à la mairie de Loire-Authion (Maine-et-Loire) : "Il y a 2300 véhicules par jour et des vitesses excessives, comme dans tous les bourgs ruraux de France. Les gens ne respectent pas le Code de la route, il a fallu créer des aménagements."