Grève à la SNCF : les vacances de Noël sont-elles menacées ?

Ces arguments permettront-ils de mobiliser de nouveaux cheminots d'ici aux trois prochaines semaines ? Ce n'est pas certain selon les experts, car cette fois, c'est un collectif de contrôleurs qui est à l'origine de la grève et non les syndicats habituels- même si le mouvement serait suivi à hauteur de 80%. "Ce sont des contrôleurs assez novices dans l'art des négociations", estime Gilles Dansart, spécialiste du transport ferroviaire, "ils ne sont pas habitués aux recherches de compromis entre direction et syndicats, et il n'est pas certain que leurs menaces soient mises à exécution".