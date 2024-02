Grève à la SNCF : à quel dédommagement "exceptionnel" avez-vous droit en cas de train annulé ?

En plein chassé-croisé des vacances d'hiver, un millier de trains vont être supprimés entre ce jeudi 20h et lundi 8h en raison d’une grève des contrôleurs de la SNCF. Pour les voyageurs dont le train va être annulé, ils bénéficieront d’un remboursement de 100% du prix du billet. Par ailleurs, la compagnie prévoit un "dédommagement exceptionnel".

Chaos en vue dans les gares en plein week-end des vacances scolaires : seul un TGV sur deux, un Ouigo sur deux et un Intercité sur deux, circulera vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 février, en raison d'une grève des contrôleurs, indique la SNCF, qui compte donner la "priorité" aux trajets vers la montagne et aux enfants. Cela représente environ un millier de trains annulés sur les 2000 prévus sur trois jours, a précisé l’entreprise au Figaro.

Les personnes ayant un billet de train pour ce week-end doivent recevoir par mail ou par SMS l’information spécifiant si leur train est maintenu ou annulé (pour ceux qui ont donné leurs coordonnées). Certains ont déjà été prévenus depuis mardi soir, et tous les voyageurs seront prévenus au plus tard ce mercredi des conditions de circulation de leur train pour le week-end, a promis la direction.

50% sur un prochain voyage

À partir de là, deux cas de figure se présentent : ceux dont les trains sont maintenus ont la garantie de voyager, il n'y a donc aucune action à faire, souligne SNCF Voyageurs. Pour ceux dont les trains sont annulés par manque de personnel de bord, ils bénéficieront d’un échange sans frais dans tous les TGV où il reste de la place jusqu’au lundi 19 février – et il reste environ 300.000 billets à la vente sur les TGV circulant entre jeudi et lundi, a assuré Alain Krakovitch, le directeur de TGV-Intercités.

Si en revanche, le client souhaite annuler son voyage, prévu entre ce vendredi 16 février et le lundi 19 février inclus, il obtiendra un remboursement de 100% du prix du billet. Pour cela, il suffit d'annuler son trajet sur l'application ou sur le site SNCF Connect. Pour ces passagers, une mesure exceptionnelle supplémentaire est appliquée : SNCF Voyageurs offre une réduction sur le prochain voyage en TGV ou Intercités. Ces clients recevront automatiquement, sous un mois, un code ouvrant droit à 50% sur un prochain voyage, à condition de le réserver sous 30 jours. Aucune démarche supplémentaire n’est requise.

Cette "mesure forte", selon les mots d'Alain Krakovitch est toutefois en deçà de ce que les voyageurs avaient touché lors de la précédente grève des fêtes de fin d'année de 2022. La SNCF avait mis en place un dédommagement à hauteur de 200% du billet de train. Cela concernait tous les trains annulés.