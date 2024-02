VIDÉO - Grève à la SNCF : combien coûte le mouvement social ?

En ce week-end de vacances d'hiver, un mouvement social des contrôleurs SNCF perturbe largement le trafic ferroviaire. Mais au-delà des désagréments pour les passagers, à combien se chiffre cette grève pour le transporteur ?

La colère ne faiblit pas du côté des contrôleurs de trains. Réclamant de meilleures conditions de travail, notamment sur le plan salarial, ces professionnels indispensables à la circulation ferroviaire se sont mis en grève vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 février, soit en pleines vacances d'hiver. Si la SNCF est parvenue à assurer le bon fonctionnement d'une part importante des liaisons, en particulier à destination des Alpes, le trafic n'en reste pas moins largement perturbé. De quoi entraîner des désagréments pour de nombreux voyageurs. "J’aurais dû arriver à 13h, je suis arrivé à 17h", se désole l'une au micro du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. "J’ai pris le car jusqu’à Nantes. Et ensuite, de Nantes, il a fallu retourner en Bretagne et ensuite prendre le train pour arriver. Tous ces changements, c’est fatigant", abonde une autre, visiblement excédée.

Du matériel ou des infrastructures en moins

Mais au-delà de ces désagréments, déjà loin d'être négligeables, la grève a un coût colossal pour la SNCF : 20 millions d’euros par jour, donc 60 millions d’euros pour trois jours. Soit l'équivalent du prix d’achat de deux rames de TGV. Dans le détail, la société perd sur plusieurs tableaux : moins de trains qui roulent, ce sont moins de billets vendus. Et il faut aussi rembourser les personnes qui voient leur liaison être annulée, et payer les navettes de substitution.

"Le plus probable, c’est que la grève conduise à une réduction de SNCF Voyageurs. Or ce bénéfice est utilisé pour réinvestir dans l’infrastructure ferroviaire", explique Patricia Perennes, une économiste spécialiste du transport ferroviaire et membre du cabinet de conseil trans-missions. "20 millions d’euros (de manque à gagner), c'est l'équivalent de la rénovation d’une petite ligne sur un territoire", comme celle entre "Épinal et Saint-Dié-des-Vosges, qui a coûté 21 millions d’euros".

L’an dernier, la grève à la SNCF liée à la réforme des retraites avait déjà fait perdre 500 millions d’euros au transporteur.