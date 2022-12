Grève du Nouvel An levée à la SNCF : ceux qui partent à Noël pourront rentrer normalement

La nouvelle réjouit les voyageurs. Les chanceux qui arrivent à partir pour Noël viennent d'apprendre qu'ils n'auront finalement aucun problème pour rentrer la semaine prochaine : les préavis de grève ont été levés pour le Nouvel An. "Ça me rassure, parce que je sais que je vais pouvoir rentrer chez moi, quand on essaie de trouver une solution, on se rend compte que tout est complet", témoigne par exemple un jeune homme dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Une bonne nouvelle, mais pour le week-end de Noël, la grève est maintenue, et avec elle la galère pour rejoindre sa famille.