Grève à la SNCF : la concurrence, une alternative pour les voyageurs

Avec leurs trains rouges, la compagnie italienne Trenitalia n'offre ses services que depuis un an. Seule concurrente de la SNCF, cette société fait le plein de voyageurs avec cinq trajets par jour, tous complets. Nos reporters ont rencontré Inès, une usagère qui teste pour la première fois cette rame. Elle a fait ce choix après que son train ait été annulé samedi. "Pour l'instant, c'est top. On est bien installé, on a de la place. Là, je suis en première place et j'ai payé moins cher que mon billet 2nd classe de la SNCF", explique la jeune femme lors du voyage.

La compagnie italienne met aussi en avant plusieurs services, comme une boisson et un encas offerts en business classe. Leurs trains possèdent trois classes différentes avec un prix d'appel de 23 euros en wagon standard. Maxence est un habitué de cette compagnie. Pour ses trajets, il ne se pose même plus la question au moment de réserver son billet. "Il y a tellement de retard, tellement de grèves qu'au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude. C'est ce qui nous pousse à prendre cette compagnie-là", affirme-t-il au micro du 13H Week-end de TF1.