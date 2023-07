VIDÉO - "Impressionnant" : le taxi volant "The Bubble" transporte ses premiers passagers sur le lac d'Annecy

Grâce à trois foils, ces lames en carbone placés sous la coque, il peut aller jusqu’à 25 km/h. "On est au-dessus de l’eau, on a moins de résistance au déplacement, donc on utilise mieux l’énergie par rapport au déplacement. En économie, on est 30 à 40% plus efficace qu’avec un bateau électrique classique", explique Cyril Moene, directeur général adjoint de SeaBubbles, l'un des principaux innovateurs dans le domaine du transport maritime durable.

Pour un trajet, comptez neuf euros par personne. Une solution pour éviter de prendre la voiture. "La circulation est parfois chargée et pouvoir faire Veyrier (Suisse) Annecy dans ces conditions-là sans polluer qui plus est, c’est pour moi une belle solution d’avenir", témoigne un passager.