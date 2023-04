VIDÉO - Incitation à rouler à 110 km/h : ils sont prêts à lever le pied

Mais passer de 130 à 110 km/h n'est pas simple pour tout le monde. Près de Lyon, la Miroiterie du Rhône, située à Vaulx-en-Velin (Rhône), a joué le jeu de la sobriété pour l'électricité et le gaz. En revanche, ralentir le rythme en voiture n'est pas dans les tuyaux. "On a des équipes qui partent sur Grenoble, sur Clermont-Ferrand, ou dans le sud. Ce sera plus long. Les techniciens seront encore plus fatigués", prédit Pascal Guenin, directeur de la filiale.

L'appel du gouvernement a donc encore un peu de chemin à faire : les consommations de carburant sont les seules à ne pas avoir reculé entre 2021 et 2022.