VIDEO - "J'accélère tout doucement" : face à la flambée de l'essence, les tactiques pour payer moins cher

Alors, comment profiter malgré tout ? La première astuce, selon vous, c’est l’anticipation. Anaïs, par exemple, ne part jamais faire son plein sans avoir jeté un coup d'œil à une application mobile. "Je peux voir le prix le moins cher autour de là où je suis", explique-t-elle. Nicole vient de s’installer au camping et elle a prévu de ne pas retourner à la pompe avant samedi, pour profiter d’une offre promotionnelle : "Il me reste la moitié du plein, donc on va faire avec ce qu'on a pour les visites, et je vais attendre le week-end pour faire le plein à prix coûtant."