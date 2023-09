VIDÉO - "J'en suis à cinq PV !" : la colère des automobilistes face aux péages sans barrière

Ici pas de barrière, nous sommes pourtant bien sûr une autoroute et vous devez payer. Pour cela, il y a trois options : le boîtier télépéage, en ligne sur Internet ou sur une borne. On appelle cela un péage à flux libre d’accès mais payant. Frédéric, lui, ne le savait pas, et cela lui a coûté cher. "J'en suis à cinq PV quand même ! Ce qui me fait un total de 290 euros [d'amende] au lieu de 4,50 à centimes d'euros de paiements, donc je pense que c'est une machine à cash énorme, dénonce-t-il.